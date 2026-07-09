İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara’da tarihi mekanları ziyaret etti.
Başbakan Frostadottir, başkentin önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’ne giderek bölgenin tarihi dokusunu inceledi.
Kale esnafıyla sohbet etti
Ankara Kalesi'nde bulunan bir restoranda yemek yiyen Frostadottir, daha sonra kale içinde yürüyüş yaptı. Ziyaret sırasında kale esnafından bir kişi, İzlanda Başbakanı'nı kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
Kale içerisindeki gezisinin ardından üst bölüme çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını izledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.
Ankara turunu tamamladı
İzlanda Başbakanı, ziyaretinin sonunda kale esnafıyla sohbet ederek Ankara Kalesi’ndeki turunu tamamladı.
Frostadottir’in Ankara Kalesi ziyareti, NATO Zirvesi kapsamında başkente gelen yabancı liderlerin kültürel duraklarından biri olarak dikkat çekti.