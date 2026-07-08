Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Bursa Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Yalova'dan katılan sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda basının geleceği, dijital dönüşüm, eğitim faaliyetleri, istihdam projeleri ve kurumsal iş birlikleri değerlendirildi.

"Yerel basın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kritik rol üstleniyor"

Toplantıda konuşan Abdulkadir Çay, bölgenin güçlü bir basın geleneğine sahip olduğunu belirterek yerel basının kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekti.

Bölge toplantılarının sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurulması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çay, çalışmaların basının ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini söyledi.

Bölge basınına 2025'te 526 milyon TL destek

BİK'in mali desteklerine ilişkin verileri paylaşan Çay, 2025 yılında Bursa Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki gazete ve internet haber sitelerine 526 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandığını açıkladı.

2026 yılı için hedeflerinin bu rakamı aşmak olduğunu belirten Çay, yılın ilk bölümünde destek tutarının 328 milyon TL'ye ulaştığını, yıl sonunda yeniden değerleme ve enflasyon oranları dikkate alınarak geçen yılın üzerine çıkılmasının beklendiğini ifade etti.

İŞKUR iş birliğiyle basın sektöründe istihdam artacak

Genel Müdür Çay, basın sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR ile "Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü" imzalandığını duyurdu.

Protokol kapsamında işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve çalışanların mesleki gelişimini destekleyen uygulamaların hayata geçirileceğini belirten Çay, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından sistemin sektörün kullanımına sunulacağını söyledi.

Eğitimler sektörün taleplerine göre planlanacak

İnternet haber sitelerine yönelik hazırlanan eğitim ve bilgilendirme ihtiyaç analizi anketine değinen Çay, eğitim içeriklerinin sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda şekillendirileceğini ifade etti.

Bölgesel mevzuat eğitimlerinin sürdüğünü belirten Çay, yeni dönemde dijital dönüşüm, mesleki gelişim ve sektörel ihtiyaçlara yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Denetimlerde rehberlik ve dijitalleşme dönemi

BİK Analitik sisteminin ikinci versiyonunun devreye alındığını açıklayan Çay, denetim süreçlerinde dijitalleşme dönemine geçildiğini söyledi.

Denetim anlayışında rehberliğin ön planda olacağını vurgulayan Çay, önce rehberlik faaliyetlerinin yürütüleceğini, ardından denetim süreçlerinin işletileceğini belirtti.

Basın kuruluşlarına staj çağrısı

Üniversitelerle yapılan iş birlikleri kapsamında bu yıl BİK bünyesinde 60'ın üzerinde öğrenciye staj imkânı sağlandığını aktaran Çay, basın kuruluşlarından da genç gazetecilerin sektöre kazandırılması için staj olanaklarını artırmalarını istedi.

15 Temmuz için gazetecilik hafızası atölyesi

Çay, 15 Temmuz'un 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Hafızası Atölyesi" hakkında da bilgi verdi.

Yedi bölgeyi temsilen yedi ildeki üniversitelerde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin hazırladığı eserlerin, 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılacak sergide kamuoyuyla buluşturulacağını açıkladı.

Kurumsal iş birlikleri genişliyor

Basın sektörüne yönelik desteklerin artırılması amacıyla Türkiye Sigorta, Kredi Garanti Fonu ve farklı kurumlarla iş birliklerinin sürdüğünü belirten Çay, bu çalışmalar sayesinde sektör için yeni finansman ve destek imkânları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantı, basın temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Bursa programında Genel Müdür Abdulkadir Çay'a, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Destek Hizmetleri Müdürü Füsun Diktaş, Bilgi Teknolojileri Müdürü Muhammed Turan ve Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren eşlik etti.