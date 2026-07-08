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Beşiktaş açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Doğan Alemdar'ın nihai transferinin tamamlandığı belirtilerek, genç kaleciyle 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci transferini resmileştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın transferi konusunda RAMS Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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