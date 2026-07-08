Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci transferini resmileştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın transferi konusunda RAMS Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Doğan Alemdar'ın nihai transferinin tamamlandığı belirtilerek, genç kaleciyle 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Beşiktaş açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Beşiktaş'tan Doğan Alemdar'a başarı mesajı
Siyah-beyazlı kulüp, transfer açıklamasının devamında yeni kalecisine başarı dileklerini ileterek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.
Resmi Açıklama | Doğan AlemdarJuly 8, 2026
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