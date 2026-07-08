Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde yeni sportif direktör belli oldu:

Türkiye'nin Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:

Üçüncü ve dördüncü setlerde oyunun kontrolünü yeniden ele alan milliler, iki seti de 25-19 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Türkiye, uzayan seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Polonya 25-20'lik skorla karşılık vererek durumu eşitledi.

Asue Arena'da oynanan mücadelede Türkiye, rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek turnuvadaki 7'nci galibiyetini elde etti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.