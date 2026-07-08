Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasına galibiyetle başladı. Milliler, ilk maçında karşılaştığı Polonya Kadın Milli Voleybol Takımı karşısında sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı.
Asue Arena'da oynanan mücadelede Türkiye, rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek turnuvadaki 7'nci galibiyetini elde etti.
Türkiye Setlerde Üstünlüğünü Korudu
Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Türkiye, uzayan seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Polonya 25-20'lik skorla karşılık vererek durumu eşitledi.
Üçüncü ve dördüncü setlerde oyunun kontrolünü yeniden ele alan milliler, iki seti de 25-19 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Maç Bilgileri
Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026
Salon: Asue Arena
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)
Türkiye: Elif, Yaprak, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead Jack, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Hande, Eylül, Berka, Defne)
Polonya: Lampkowska, Obiala, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak, Szczyglowska (L) (Szczurowska, Lysiak, Grabka, Damaske, Jurczyk)
Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19
Süre: 114 dakika
Filenin Sultanları'nın VNL Programı
Türkiye'nin Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:
📅 10 Temmuz 2026
⏰ 07.00
🇺🇸 ABD - Türkiye
📅 11 Temmuz 2026
⏰ 13.20
🇯🇵 Japonya - Türkiye
📅 12 Temmuz 2026
⏰ 09.30
🇹🇭 Tayland - Türkiye
Filenin Sultanları, Polonya galibiyetiyle moral depolarken turnuvadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.