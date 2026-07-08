17 Ekim 1953'te İstanbul'da dünyaya gelen Özkan Uğur, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile kurduğu MFÖ grubuyla Türk pop ve rock müziğine damga vuran sanatçı; "Ele Güne Karşı", "Sarı Laleler", "Peki Peki Anladık" ve "Mecburen" gibi unutulmaz eserlerle milyonların gönlünde taht kurdu. Uzun yıllar lenf kanseriyle mücadele eden Uğur, 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ekranların ve Beyazperdenin Sevilen Yüzü

Müzikteki başarısını oyunculuk kariyerine de taşıyan Özkan Uğur, birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. Televizyon izleyicisinin hafızasında İkinci Bahar, Cennet Mahallesi, Türk Malı, Bir Ömür Yetmez, Şubat ve Poyraz Karayeldizilerindeki performansıyla yer edindi.

Sinemada ise Eşkıya, Komser Şekspir, G.O.R.A., A.R.O.G., Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif V 216 ve Karakomik Filmler serisindeki unutulmaz karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Cem Yılmaz filmlerindeki doğal oyunculuğu ve kendine özgü mizah anlayışıyla izleyicinin beğenisini kazandı.

Unutulmayan Bir Sanatçı

Sahnedeki enerjisi, güler yüzü ve mütevazı kişiliğiyle hafızalarda yer eden Özkan Uğur, vefatının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Türk müziği ve sinemasına bıraktığı değerli miras, yeni kuşaklara ilham vermeyi sürdürüyor.