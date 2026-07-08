Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran petrolüne ilişkin yaptırım politikasında yeni bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 21 Haziran'da yürürlüğe giren ve İran menşeli enerji ürünlerine sınırlı süreyle işlem yapılmasına olanak tanıyan genel lisansın geri çekildiğini duyurdu.

Yayımlanan yeni genel lisansla birlikte, daha önce geçici olarak izin verilen uygulama sona erdirildi.

İran Petrolüyle Yeni İşlemlere İzin Verilmeyecek

Karara göre, 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol türevlerinin üretimi, teslimatı, satışı, satın alınması veya yüklenmesine yönelik yeni işlemlere izin verilmeyecek.

Böylece, 21 Haziran'da yayımlanan ve 60 günlük geçici muafiyet sağlayan genel lisans yürürlükten kaldırılmış oldu.

Mevcut İşlemler İçin 17 Temmuz'a Kadar Süre Tanındı

OFAC tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, önceki lisans kapsamında başlatılmış işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi amacıyla şirketlere 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi verildi.

Bu tarihten sonra İran menşeli söz konusu enerji ürünlerine yönelik lisans kapsamındaki işlemler tamamen sona erecek.