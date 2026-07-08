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Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusu nedeniyle Çankaya'daki Seğmenler Parkı vatandaşların kullanımına geçici süreyle kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi.

Otele çıkışı sırasında basın mensuplarının "Günaydın" ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" sözlerine karşılık veren Macron, Fransızca "Günaydın" ve "Teşekkürler" ifadelerini kullanarak gazetecileri selamladı.

Koşu sırasında güzergâh boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanı Macron'a çok sayıda koruma ekibi eşlik etti.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yoğun diplomasi trafiği öncesinde sabah sporunu yaptı. Sabahın erken saatlerinde konakladığı otelden ayrılan Macron, beraberindeki heyetle birlikte Çankaya'daki Arjantin Caddesi ve İran Caddesi güzergâhını kullanarak Seğmenler Parkı'na ulaştı.

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