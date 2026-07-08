NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yoğun diplomasi trafiği öncesinde sabah sporunu yaptı. Sabahın erken saatlerinde konakladığı otelden ayrılan Macron, beraberindeki heyetle birlikte Çankaya'daki Arjantin Caddesi ve İran Caddesi güzergâhını kullanarak Seğmenler Parkı'na ulaştı.
Koşu sırasında güzergâh boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanı Macron'a çok sayıda koruma ekibi eşlik etti.
Gazetecilere Türkçe Selam Verdi
Otele çıkışı sırasında basın mensuplarının "Günaydın" ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" sözlerine karşılık veren Macron, Fransızca "Günaydın" ve "Teşekkürler" ifadelerini kullanarak gazetecileri selamladı.
Macron'un samimi tavrı dikkat çekerken, koşu programı boyunca güvenlik protokolü titizlikle uygulandı.
Seğmenler Parkı Geçici Olarak Kapatıldı
Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusu nedeniyle Çankaya'daki Seğmenler Parkı vatandaşların kullanımına geçici süreyle kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi.
Yaklaşık 1 saat süren koşunun ardından Macron, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yeniden konakladığı otele döndü.