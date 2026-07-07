36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Zelenskiy, insansız hava araçları ve uzaktan savaş teknolojilerinin modern savaşın kurallarını değiştirdiğini söyledi.

Zelenskiy, Birinci Dünya Savaşı'nda makineli tüfeklerin, İkinci Dünya Savaşı'nda ise tankların savaşın seyrini değiştirdiğini hatırlatarak, günümüzde bu rolü insansız hava araçlarının üstlendiğini vurguladı.

Ukrayna'nın drone savunmasında yüzde 90 başarı

Rusya'nın yoğun drone ve füze saldırılarına karşı önemli bir savunma sistemi kurduklarını belirten Zelenskiy, Rus yapımı Şahid (Shahed) tipi kamikaze dronlarına karşı önleme oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını açıkladı.

Zelenskiy, her hafta binlerce Rus saldırı dronunun etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu ölçekte saldırı dronlarına karşı savunma yeteneğine sahip başka hiçbir ülke yok" dedi.

"Ukrayna NATO'ya güç katar"

Ukrayna'nın savaş sırasında edindiği deneyimin NATO için büyük bir avantaj olacağını ifade eden Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

Ukrayna'nın sahip olduğu savunma kabiliyetleri NATO'nun kolektif güvenliğini güçlendirebilir.

Ukrayna ile NATO ülkeleri zaten güvenilir ortaklar olarak hareket ediyor.

Ukrayna'nın ittifaka katılması ortak güvenlik açısından doğal bir adım olur.

"Rusya'nın stratejik derinlik avantajını ortadan kaldırdık"

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun operasyonları sayesinde Rusya'nın sahip olduğu stratejik derinlik avantajının önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu.

Rusya'nın savaşı başlattığını ve Ukrayna'nın yalnızca kendi bağımsızlığını savunduğunu söyleyen Zelenskiy, "Putin'in aksine biz bu savaşı jeopolitik hedefler için değil, ülkemizi ve halkımızı korumak için veriyoruz" ifadelerini kullandı.