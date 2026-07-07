CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısı için geldiği Eskişehir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin geleceği, ekonomi politikaları ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Toplantıya eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katılırken, Özel salonda partililer tarafından karşılandı.

"Türkiye oyun kurucu bir ülke olsun isteriz"

Konuşmasında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'ne değinen Özel, organizasyonun önemine dikkat çekti.

Özel, "Türkiye'nin böyle önemli bir zirveye ev sahipliği yapmasını önemsiyoruz. Elbette çok iyi bir ev sahipliği yapılmalı. Türkiye'nin NATO'da sözünün geçmesini, bölgesel ve küresel gelişmelerde söz sahibi, oyun kurucu bir ülke olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

Milli menfaatlerin iktidarı ve muhalefetiyle birlikte savunulması gerektiğini belirten Özel, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

"Biz AK Parti'yi ilk kez yenen kadrolarız"

CHP'nin son seçimlerde elde ettiği başarıya değinen Özel, partisinin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu söyledi.

Özel, "Biz partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan kadrolarız. Bu başarı hep birlikte doğru tespitlerin, doğru sözlerin ve ortaya koyduğumuz azmin eseridir. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden sonra ilk kez yenen kadrolarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Genel başkan olarak girdiğim ilk ve tek seçimde ben onu yendim. O henüz bugüne kadar bizi yenemedi." ifadelerini kullandı.

"Partimizi geri almak için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Parti içindeki tartışmalar ve mahkeme sürecine ilişkin de konuşan Özgür Özel, süreci hukuk ve siyaset yoluyla takip ettiklerini belirtti.

Özel, "Butlan kararından beri sabırla, sağduyuyla bekliyoruz. Aklıselimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." dedi.

CHP'nin birlik içinde olduğunu savunan Özel, "Ne bu parti ne bu millet çaresizdir, seçeneksiz değildir. Bu yürüyüş, benden ve arkadaşlarımızdan çok daha büyük bir yürüyüştür." ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretinde bulundu

Özgür Özel, grup toplantısının ardından Eskişehir'de trafiğe kapalı Hamamyolu Caddesi'ne geçerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Özel'in ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ettiği ve kentteki temaslarını sürdürdüğü belirtildi.