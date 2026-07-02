Eskişehir'de trafikte yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Odunpazarı ilçesinde otomobil sürücüsü D.C.P. (21), tartıştığı motokurye V.Y.A.'ya (20) tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Tartışma silahlı saldırıya dönüştü

Olay, Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 16 AVE 769 plakalı kiralık otomobili kullanan D.C.P. ile motokurye V.Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.C.P., otomobilinin camından çıkardığı tabancayla motokuryeye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan V.Y.A., saldırganın olay yerinden uzaklaşmasının ardından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PTS sistemiyle yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden takip etti. Araç, Özlem Caddesi'nde durdurularak sürücü gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca, araçta gerçekleştirilen incelemede ise 14 adet sentetik hap ele geçirildi.

Alkollü olduğu belirlendi

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde D.C.P.'nin 0.74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.