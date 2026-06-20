Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan cadde ve ara sokaklarda gerçekleştirilen denetimlerde, 23 ekip ile 65 personelin yanı sıra çevik kuvvet timi de görev aldı.

Sabit noktalarda ve seyir halinde gerçekleşen denetimlerde, 316 kişi ile 167 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, kusurlu bulunan 6 araca 19 bin 812 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca haczi bulunan 1 araç trafikten men edildi.