Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile birlikte TCG İstanbul’da incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan TCG İstanbul fırkateyninde yürütülen dizi çekimleri yerinde takip edildi.

“Operasyon Alesta” için bilgi aldı

Bakan Güler’in, TRT ekranlarında yayınlanması planlanan “Operasyon Alesta” dizisinin yapım süreci hakkında yapımcı Süreyya Yaşar Önal’dan detaylı bilgi aldığı bildirildi.

Çekimlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının desteğiyle TCG İstanbul’da sürdüğü ve gerçek operasyon atmosferinin yansıtılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri ile ortak çalışma

Ziyaret sırasında, dizinin çekimlerinin deniz platformlarında devam ettiği ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin sürece destek verdiği vurgulandı. Projenin, Türk savunma sanayii ve askeri kapasitesinin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG İstanbul fırkateynimizde çekimleri devam eden ve TRT’de yayımlanacak olan “Operasyon Alesta” dizisinin setini ziyaret etti. Dizinin oyuncularıyla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, “Operasyon Alesta”nın yapımcısı Süreyya Yaşar Önal’dan devam… pic.twitter.com/2NClVK1C0a — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2026