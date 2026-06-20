Weongeun Kim, Eskişehir’de Odunpazarı Meydanı’nda düzenlenen 9. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında hazırladığı eserinde, Kore Savaşı döneminde başlayan iki ülke arasındaki tarihsel dayanışmayı sanat diliyle yorumladı.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde ıhlamur ağacından yapılan “Boksör Kardeş” adlı heykelde, bir eldivende Türk bayrağına, diğerinde ise Güney Kore bayrağına yer verildi. Eser, iki ülke arasındaki kardeşlik, ortak mücadele ve dayanışma ruhunu simgeleyen güçlü bir anlatım sunuyor.

Kim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Savaşı’nda Türk askerlerinin Güney Kore’ye verdiği desteğin eserinin çıkış noktası olduğunu belirterek, “Türkler kısa sürede koruyucu gibi bir görev üstlendi. Bunu heykelimde anlatmak istedim” dedi.

Yaklaşık 30 yıldır ahşap heykel sanatıyla ilgilenen sanatçı, Türkiye’nin yanı sıra Çin, Japonya, Tayvan ve İspanya gibi ülkelerde de uluslararası festivallere katıldığını ifade etti. Ahşabın farklı sertlik ve yapılarının sanat sürecini zorlaştırdığını ancak aynı zamanda esere karakter kattığını vurguladı.

Festivalde eser üreten bir diğer Güney Koreli sanatçı Gyuyoung Lee ise sanat yolculuğuna sanat lisesinde başladığını belirterek, ahşabın estetik görünümü nedeniyle bu alanı tercih ettiğini söyledi.

Lee, festivalde Güney Kore kültüründe doğal afetleri ve yangınları önlediğine inanılan “Haetae” figürü üzerinde çalıştığını aktardı. Türkiye’de ilk kez bir sanat etkinliğine katıldığını belirten sanatçı, Türk insanının sıcakkanlılığından etkilendiğini ifade etti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen festival, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek kültürel etkileşime ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.