Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından biri olan Amerikalı sinema oyuncusu Marilyn Monroe, 5 Ağustos 1962 tarihinde henüz 36 yaşındayken Los Angeles’taki evinde ölü bulundu. "Gentlemen Prefer Blondes", "Some Like It Hot" ve "The Seven Year Itch" gibi kült filmlerle sinema tarihine damga vuran yıldızın ani kaybı, tüm dünyada derin bir şok etkisi yarattı.

Sır Perdesi Aralanamadı

Resmi otopsi raporunda ölüm nedeni "yüksek dozda sakinleştirici ilaç zehirlenmesi" ve "muhtemel intihar" olarak açıklansa da Monroe’nun ölümü etrafındaki spekülasyonlar hiçbir zaman son bulmadı. Siyasi bağlantıları, Kennedy ailesiyle olan ilişkisi ve ölüm gecesine dair çelişkili ifadeler, olayın etrafında onlarca komplo teorisinin doğmasına yol açtı.

Bir Çağın Sembolü Olarak Kaldı

Kısa süren hayatına büyük başarılar, trajediler ve unutulmaz roller sığdıran Marilyn Monroe, ölümünün ardından sadece bir oyuncu değil, popüler kültürün zamansız bir simgesi haline geldi. Sanatçının yaşamı ve gizemli ölümü, günümüzde dahi belgesellere, kitaplara ve filmlere konu olmaya devam ediyor.

Marilyn Monroe'nun hem biyografik hayatını anlatan hem de doğrudan kendisinden ilham alan öne çıkan yapımlar:

Blonde (2022): Joyce Carol Oates’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Ana de Armas’ın Monroe’yu canlandırdığı yapım, aktrisin iç dünyasına ve yaşadığı trajedilere odaklanıyor.

My Week with Marilyn (Marilyn ile Bir Hafta - 2011): Michelle Williams’ın başrolde yer aldığı film, 1957 yılında The Prince and the Showgirl filminin çekimleri sırasında geçen gerçek bir hikayeyi konu alıyor.

Norma Jean & Marilyn (1996): Monroe'nun iç çatışmalarını ve çift kişiliğini (Norma Jean Baker ve Marilyn Monroe) Ashley Judd ve Mira Sorvino'nun canlandırmasıyla işleyen TV filmi.

Insignificant (1985): Nicolas Roeg’in yönettiği yapım, 1950'lerin 4 büyük Amerikan figürünün (Monroe, Einstein, DiMaggio, McCarthy) bir otel odasındaki kurgusal buluşmasını anlatıyor.

Öne Çıkan Belgeseller

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (2022 - Netflix): Marilyn’in ölümü etrafındaki sır perdesini, daha önce yayımlanmamış ses kayıtları ve yakın çevresiyle yapılan röportajlarla aralayan kapsamlı belgesel.

Love, Marilyn (2012): Monroe’nun kendi kaleme aldığı mektuplar, günlükler ve şiirler üzerinden iç dünyasını ünlü oyuncuların seslendirmeleriyle aktaran belgesel.

Müzik ve Unutulmaz Şarkılar

Monroe'nun anısına yazılan veya popüler kültürde onunla özdeşleşen en bilinen eserler:

Elton John – "Candle in the Wind" (1973): Bernie Taupin ve Elton John tarafından Marilyn Monroe’nun ( "Goodbye Norma Jean..." ) anısına yazılan, şöhretin ve erken vedanın hüznünü anlatan efsanevi şarkı.

Madonna – "Material Girl" (1984) Müzik Videosu: Madonna’nın bu klipteki kostümü, dekoru ve koreografisi, Monroe’nun Gentlemen Prefer Blondes filmindeki ikonik "Diamonds Are a Girl's Best Friend" sahnesine birebir saygı duruşudur. ABD'nin California eyaletinde savaş uçağı düştü İçeriği Görüntüle

Lady Gaga – "Government Hooker" (2011): Şarkıda Monroe'nun John F. Kennedy ile olan ilişkisine ve "Happy Birthday, Mr. President" performansına doğrudan göndermeler yer alır.

Def Leppard – "Photograph" (1983): Grubun Marilyn Monroe'ya duyduğu hayranlıktan ilham alarak yazdığı klasik rock parçası.

Tiyatro ve Sahne Eserleri

After the Fall (Düşüşten Sonra - Arthur Miller, 1964): Marilyn Monroe’nun eski eşi, ünlü oyun yazarı Arthur Miller tarafından kaleme alınan oyunda "Maggie" karakteri doğrudan Monroe’nun hayatından ve evliliklerinden izler taşır.