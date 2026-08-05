Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında 30 Temmuz'da yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin cinayete kurban giden Gülay Akgün M. olduğu belirlendi.

Soruşturma Derinleştirildi, Katil Zanlısı Kırıkkale'de Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak K.Y. isimli şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.Y.'nin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda operasyonları genişleten polis ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi K.A., Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca 'Suçluyu Kayırma' suçlamasıyla A.A., S.D., F.B. ve C.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Cinayet zanlısı K.A. ile birlikte gözaltına alınan toplam 5 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor.