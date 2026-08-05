MasterChef Türkiye 2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan ve duruşuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Eren Kaşıkçı’nın ("Kızılsakal") vefatının ardından, sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.

Hurdacıda Çekildiği İddia Edildi

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedildiği belirtilen görüntülerde, merhum şef Eren Kaşıkçı’nın MasterChef şampiyonluk görselinin yer aldığı bir tablonun eski ve atıl eşyalar arasında, bir hurdacıda bulunduğu öne sürüldü. Video, "Hayat çok vefasız" notuyla kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Görüntü

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı tablonun bu şekilde atılmasına tepki gösterip üzüntüsünü dile getirirken, bir kısım kullanıcı ise görüntülerin gerçekliğini ve ne zaman çekildiğini sorguladı. Tablonun gerçekten hurdacıya mı düştüğü yoksa başka bir mekanda mı kaydedildiği konusundaki belirsizlik sürerken, paylaşım Kaşıkçı'nın sevenlerini yasa boğdu.