Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan general, amiral ve albayların terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik işlemleri karara bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, alınan kararlar 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

25 General ve Amiral Terfi Etti, 69 Albay Generalliğe Yükseldi

YAŞ kararları kapsamında;

25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

69 albay general ve amiralliğe terfi etti.

24 general ve amiralin görev süresi 1 yıl uzatıldı.

530 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı.

63 General ve Amiral Emekliye Sevk Edildi

Şura kararları doğrultusunda;

2 general yaş haddinden dolayı 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla emekliye ayrılacak.

61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026'dan itibaren emekliye sevk edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran Atandı

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Boşalan göreve ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

General ve Amiral Sayısı 334'e Yükselecek

Alınan kararlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde halen 328 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2026 itibarıyla 334'e çıkacak.

Bir Üst Rütbeye Yükselen İsimler Açıklandı

YAŞ kararları doğrultusunda bir üst rütbeye yükselen isimler de belli oldu.

Orgeneralliğe terfi eden isim:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür

Korgeneralliğe terfi eden isimler:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kemal Turan

Koramiralliğe terfi eden isimler:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın

Ayrıca Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan çok sayıda tuğgeneral ve tuğamiral de tümgeneral ve tümamiral rütbelerine yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şura'da aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

YAŞ kararları kapsamında emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.