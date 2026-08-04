Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan alınan kan, idrar ve saç örneklerine ilişkin test sonuçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yapılan ihbarlar üzerine biyolojik örnekleri alınan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.