Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık üç yıl aradan sonra TBMM'de CHP Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap etti.
CHP ile YENİ Parti arasında grup salonunun kullanımı konusunda yaşanan tartışmanın ardından, YENİ Parti'nin toplantısını tamamlamasıyla TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu kısa sürede CHP için hazırlandı. Kılıçdaroğlu da yeniden grup kürsüsüne çıkarak konuşmasını gerçekleştirdi.
Salona, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen partililerin "Hak, Hukuk, Adalet" ve "Kahraman Kemal" sloganları eşliğinde giren Kılıçdaroğlu, konuşmasına parti içinde "arınma" vurgusuyla başladı.
"Bizim işimiz parayla, pulla olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, parti içinde maddi çıkar ilişkilerine izin vermeyeceklerini belirterek, "CHP'yi bunlardan arındıracağız" ifadelerini kullandı.
Katılım dikkat çekti
Grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yer almaması dikkat çekti. Toplantıya CHP'li yaklaşık 20 milletvekilinin katıldığı görüldü.
Mahkeme kararının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu konuşmasından sonra partilileri Meclis salonundaki merdivenlere çağırarak hatıra fotoğrafı çektirdi