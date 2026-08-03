TBMM'de grup odalarının kullanımı konusunda CHP ile YENİ Parti arasında yaşanan anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. İki parti, 4 Ağustos Salı günü aynı salonda farklı saatlerde grup toplantısı yapma kararı aldı.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM Grup Toplantısı 4 Ağustos Salı günü saat 13.30'da yapılacak. CHP Basın Koordinatörü Fatih Ertürk tarafından basın mensuplarına gönderilen bilgilendirmede, "CHP TBMM Grup Toplantısı 4 Ağustos Salı günü saat 13.30'da gerçekleştirilecektir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda haftalık sunuş konuşmasını yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Grup Odaları tartışması

Öte yandan CHP'nin, TBMM Başkanlığı'na başvurarak YENİ Parti'nin kullandığı grup odaları ve koridorlarla ilgili talepte bulunduğu belirtildi. Başvuruda, milletvekili sayısındaki değişikliğin Genel Kurul oturma düzenini ve hizmet ihtiyacını etkileyebileceği ifade edilirken, mevcut grup mekanlarının başka bir partiye kendiliğinden devredilmesini öngören bir halefiyet kuralının bulunmadığı görüşü dile getirildi.

YENİ Parti’de aynı gün

YENİ Parti de 4 Ağustos Salı günü saat 11.30'da TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek. Kararın, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındığı bildirildi.

TBMM'de grup odalarının kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken, iki partinin aynı gün peş peşe gerçekleştireceği grup toplantılarının siyasi gündemde geniş yankı uyandırması bekleniyor.