Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre TÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı.

Yıllık Enflasyonda En Yüksek Yükseli ş E ğ itim ve Sa ğ lıkta

Ana harcama grupları arasında yıllık bazda en yüksek artış %44,18 ile eğitim,

%43,89 ile sağlık ve %40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış %37,53, ulaştırmada ise %30,83 oldu.

Yıllık enflasyona puan bazında en yüksek katkı 8,94 yüzde puan ile gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldi. Bu grubu 5,22 yüzde puan ile ulaştırma ve 5,21 yüzde puan ile konut grubu izledi.

Aylık Bazda En Yüksek Artı ş Sa ğ lık Grubunda Oldu

Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %10,74 ile sağlık harcamalarında kaydedildi.

Aylık bazda ulaştırma %2,59, konut %2,25 ve gıda %1,61 oranında yükseldi.

Buna karşın giyim ve ayakkabı grubu aylık bazda %3,93 oranında gerileyerek genel endekse -0,28 yüzde puanlık düşürücü etkide bulundu.

117 Alt Sınıfın Fiyatı Arttı

Endekste yer alan 174 alt sınıftan Temmuz ayı itibarıyla 50 alt sınıfın endeksinde düşüş yaşanırken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise yükseliş kaydedildi.

Çekirdek Enflasyon Verileri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B), Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66, geçen yılın aynı ayına göre ise %30,98 arttı. Mevsimlik ürünler hariç TÜFE'deki (A göstergesi) aylık artış ise %1,93 olarak gerçekleşti.