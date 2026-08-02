Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde jandarma kıyafeti giyerek sahte kontrol noktası oluşturan ve bir araçtaki 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi gasbettikleri iddia edilen 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 gün önce Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma kıyafeti giyen şüpheliler, yol üzerinde sözde kontrol noktası oluşturdu. Altın sevkiyatı yapılan ve içerisinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ile Ali M.'nin bulunduğu aracı durduran şüpheliler, havaya ateş açarak araçtakileri etkisiz hale getirdi.

Şüpheliler, araçta bulunan yaklaşık 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi alarak kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında yaralanan araçtakiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler 4 saatte tespit edildi

Olayın ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Çalışmalara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi.

Teknik takip, istihbarat çalışmaları ve saha araştırmalarını birlikte yürüten ekipler, şüphelilerin kimliklerini yaklaşık 4 saat içerisinde belirledi.

35 saatlik kamera görüntüsü incelendi

Soruşturma kapsamında olay öncesi ve sonrasına ait çok sayıda güvenlik kamerasından elde edilen görüntüler incelendi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay öncesinde ilçe giriş ve çıkış noktalarına gözcüler yerleştirdiği, güzergah boyunca haberleşerek hareket ettiği ve gasp olayında kullanılan 3 araçta ikiz plaka ve sahte plaka kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler, planın günler öncesinden organize edildiğini belirlerken, olayın bağlantılarının Mardin ve Kızıltepe ilçelerine uzandığını ortaya çıkardı.

Mardin'de eş zamanlı operasyon

Elde edilen delillerin ardından JASAT ve jandarma ekipleri tarafından Mardin ile Kızıltepe'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan gasbedilen 13 kilogram altın ve 2 milyon TL'nin ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, olayın diğer bağlantılarının ve olası yeni şüphelilerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.