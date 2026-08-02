Başkent'in en önemli yaşam alanlarından biri olan Altınpark, hafta sonu yoğunluğunda adeta renkli görüntülere sahne oldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; çocukların kahkahaları, ailelerin piknik keyfi, spor yapan gençler ve göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar parkın her köşesinde canlı bir atmosfer oluşturdu.

Yaklaşık 640 bin metrekarelik alanıyla Ankara'nın en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Altınpark, yeşil dokusu ve sosyal yaşam alanlarıyla yıllardır Başkentlilerin nefes aldığı önemli merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. Parkın büyük bölümü yeşil alan ve göletlerden oluşurken ziyaretçiler şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatı yakalıyor.

GOLF SAHASINDAN DEV YAŞAM MERKEZİNE

1977 yılına kadar Golf Kulübü olarak kullanılan alan, 1985 yılında gerçekleştirilen proje yarışmasının ardından bugünkü modern kimliğine kavuştu. Aradan geçen yıllarda bilim merkezi, fuar ve kongre alanı, yürüyüş parkurları, oyun alanları, göletleri ve sosyal tesisleriyle Ankara'nın en önemli yaşam merkezlerinden biri haline geldi. Hatta uluslararası alanda "Yılın Parkı" unvanını alarak da dikkat çekti.

HER YAŞA HİTAP EDEN ETKİNLİKLER

Parkta gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Çocuklar oyun alanlarında ve eğlence parkurlarında vakit geçirirken, gençler bisiklet sürüyor, paten yapıyor ve spor alanlarını kullanıyor. Gölet çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar ise temiz havanın tadını çıkarıyor.

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