Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik kapsamlı yeni haklar içeren kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. Göktaş, düzenlemenin şehit aileleri, gaziler ve 15 Temmuz gazilerini kapsayan önemli iyileştirmeler içerdiğini belirtti.

Bakan Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen 3. İnsan Hakları Eğitim Kampı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik hazırlanan kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

Şehit yakınları ve gaziler için kapsamlı düzenleme geliyor

Şehit yakınları ve gazilerin milletin emaneti olduğunu vurgulayan Göktaş, son 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kesimlere yönelik birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi.

2013 yılında yapılan kapsamlı düzenlemenin ardından yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Göktaş, son iki yıldır TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığında, bakanlık koordinasyonunda ilgili kurumlarla istişareler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hazırlanan çalışmanın kanun teklifine dönüştürüldüğünü kaydeden Göktaş, teklifin AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak çalışması olarak TBMM Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

"Uzun süredir beklenen talepler karşılanacak"

Yeni düzenlemenin yalnızca belirli maddelerden oluşmadığını, kapsamlı hak iyileştirmeleri içerdiğini belirten Göktaş, şunları söyledi:

"2013 yılından bu yana özellikle şehit anne ve babalarımızdan er gazilerimize kadar uzun süredir beklenen talepleri karşılayacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Teklif bu hafta Meclis gündemine geliyor

Kanun teklifinin bu hafta TBMM gündemine alınmasının beklendiğini ifade eden Bakan Göktaş, düzenlemenin şehit yakınları, er ve erbaş gaziler, 15 Temmuz gazileri ile özlük haklarına ilişkin çeşitli iyileştirmeleri kapsadığını belirtti.

Göktaş, "Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmaları sürdüreceğiz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.