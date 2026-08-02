TFF 2'nci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağa FK, genç ve potansiyelli oyunculardan oluşan kadro yapılanması kapsamında Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Adem Yeşilyurt için harekete geçti.

İzmir temsilcisinin, geçtiğimiz sezon altyapısından yetiştiği Karşıyaka'da gösterdiği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Adem Yeşilyurt için kiralık planı

Karşıyaka formasıyla sergilediği performans sonrası 500 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'un, gelişimini sürdürmesi amacıyla yeni sezonda kiralık olarak forma giymesi gündemde.

Genç futbolcuyla Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'nın da ilgilendiği belirtilirken, Aliağa FK'nın İzmirli oyuncu için transfer yarışında devreye girdiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile antrenmanlara devam ediyor

Adem Yeşilyurt, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını halen Fenerbahçe ile sürdürüyor. Genç oyuncu, geçen sezon Karşıyaka formasıyla çıktığı maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Aliağa FK'nın, genç oyunculara yatırım yaparak oluşturduğu kadro planlamasında Adem Yeşilyurt'u önemli bir alternatif olarak gördüğü kaydedildi.