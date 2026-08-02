Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlara havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalarla müdahale edildiğini belirtti.

314 yangına müdahale edildi

Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba günü rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte ülke genelinde yangınlarla mücadele edildiğini ifade ederek, "Havadan ve karadan yürüttüğümüz etkili mücadeleler sonucunda; Aydın/Çine, Balıkesir/Susurluk, İzmir/Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Bu süreçte 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildiğini belirten Yumaklı, ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucunda tüm yangınların kontrol altına alındığını aktardı.

"Yangın riski halen devam ediyor"

Bakan Yumaklı, yangın riskinin devam ettiğine dikkat çekerek vatandaşlara tedbirli olma çağrısında bulundu.

Ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğunu belirten Yumaklı, "Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, ormanların gelecek nesillere bırakılacak önemli bir emanet olduğunu vurgulayarak, yeşil alanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.