Çin'den getirilen gemi Ağustos'ta çalışmalara başlayacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz'ün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sürece ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, körfezin temizlenmesi amacıyla Çin'den demonte halde getirilen özel geminin Mersin Limanı'nda montajının tamamlandığı bildirildi. Geminin ağustos ayında Fethiye Körfezi'nde analiz çalışmalarına başlayacağı, ön incelemelerin ardından ise dip çamuru temizliğine geçileceği kaydedildi.

600 hektarlık alanda kapsamlı inceleme yapıldı

Fizibilite raporu kapsamında 600 hektarlık proje sahasında batimetri ölçümleri, sığ sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda körfezde yaklaşık 16 milyon metreküp çamur birikimi olduğu tespit edildi.

Bakanlık, Fethiye'nin coğrafi yapısı, turizm faaliyetleri ve maliyet unsurlarını dikkate alarak çıkarılacak dip çamurunun, Özel Çevre Koruma Bölgesi dışında uygun bir deniz alanına taşınmasının planlandığını açıkladı.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla Fethiye Körfezi'ndeki çevresel kirliliğin azaltılması ve ekolojik dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor.