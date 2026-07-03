Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye tarafından yapılan paylaşımda, ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla birçok noktada yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Belediye, "Emek var, yenilik var, özen var" mesajıyla paylaştığı açıklamada, ilçe genelindeki yolların modern standartlara uygun şekilde yenilendiğini vurguladı. Yapılan çalışmalar kapsamında bozulan yol yüzeyleri yenilenirken, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Daha modern ve güvenli ulaşım hedefleniyor

Çankaya Belediyesi, yürütülen çalışmalarla hem araç sürücülerinin hem de yayaların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşmasını hedefliyor. Yol yenileme faaliyetlerinin ihtiyaç duyulan bölgelerde program dahilinde sürdürüleceği ifade edilirken, çalışmaların ilçe genelinde etap etap devam edeceği bildirildi.

Belediye yetkilileri, daha düzenli ve modern bir Çankaya oluşturmak amacıyla üstyapı yatırımlarına önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini belirtti.