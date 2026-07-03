Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileri aracılığıyla sahte resmi belge düzenlediği belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde kamu düzenini ve hukuk güvenliğini hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Sahte Kimlik ve Sürücü Belgesi Düzenledikleri Tespit Edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarına ilişkin önemli bulgular elde edildi.

Soruşturmada, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle bağlantılı şüphelilerin, aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere sahte belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir işlemleri yapmaya çalıştığı belirlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul'un yanı sıra Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Toplam 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Tunç: Resmi Belgede Sahteciliğe Karşı Daha Sert Tedbirler Alınacak

Açıklamasında resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı yeni dönemde daha sert ve caydırıcı adımlar atılacağını vurgulayan Bakan Tunç, devletin güvenini zedeleyen ve görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine destek sağlayan kamu görevlileri hakkında hukukun tanıdığı tüm imkanların kullanılacağını ifade etti.

Bakan Tunç, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ve operasyonda görev alan tüm kamu personelini tebrik ederek, vatandaşların hukuk güvenliğini ve devletin itibarını korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.