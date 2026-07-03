Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. M.T.E. (35) idaresindeki 34 DVM 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.T.E. ile Z.D. (37) ve Murat Gencer (46), ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Gencer Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Murat Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlattı.