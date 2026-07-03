Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile oyuncu China Suarez'in ilişkisinin sona erdiği öne sürüldü. Arjantin basınında yer alan iddialara göre, çiftin ayrılık kararı almasının arkasında aldatma iddiaları bulunuyor.

Gizli Mesajlar Ayrılık İddiasını Gündeme Taşıdı

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre'nin iddiasına göre China Suarez, Mauro Icardi'nin başka bir kadınla yaptığı öne sürülen gizli yazışmaları fark etti. İddiaya göre mesajları gördükten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Suarez, birlikte yaşadıkları evden eşyalarını toplayarak ayrıldı.

Haberlere göre, bir süredir Icardi'nin bazı davranışlarından şüphe duyan Suarez'in, söz konusu mesajlaşmaların ortaya çıkmasının ardından ilişkiyi bitirme kararı aldığı belirtildi. Yanina Latorre, "China bu nedenle ilişkiyi sonlandırdı. Mauro Icardi ise şu anda tamamen yıkılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin Barışma Girişimleri Sonuçsuz Kaldı İddiası

Arjantin basınındaki haberlere göre Mauro Icardi, ayrılık kararının ardından China Suarez ile yeniden bir araya gelmek ve ilişkiyi kurtarmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak Suarez'in kararından geri adım atmadığı ve yıldız futbolcunun barışma çabalarını kabul etmediği öne sürüldü.

Mauro Icardi ve China Suarez cephesinden, ayrılık ve aldatma iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.