Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran 2026 dönemine ilişkin Enflasyon Araştırma Grubu Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, haziran ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,94 oranında artış gösterdi.

ENAG'ın hesaplamalarına göre E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 51,49 seviyesine ulaştı.

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan ENAG tarafından hazırlanan E-TÜFE verileri, tüketici fiyatlarındaki değişimi alternatif bir yöntemle ölçerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Haziran ayı verileri de aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 51,49'luk enflasyona işaret etti.

The Consumer Price Index (E-CPI) calculated by the Inflation Research Group (ENAG) increased by 1.94% in June 2026.



The annual (12-month) E-CPI inflation rate reached 51.49%.@ENAGRUP — ENAG (@ENAGRUP) July 3, 2026