Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da ülkede meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin bilançosuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 595'e yükselirken, yaralı sayısı ise 12 bin 400'e ulaştı.

Başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının uluslararası destekle sürdüğünü belirtti. Rodriguez, afet bölgesinde 33 farklı ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Depremlerin ardından yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü aktaran Rodriguez, uluslararası toplumun Venezuela'ya destek verdiğini vurgulayarak, "İlk saatlerde 72 devlet ve hükümet başkanından telefon aldım." dedi.

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirirken, can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.