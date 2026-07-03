Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkentte güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Yaklaşık üç aydır sürdürülen kapsamlı denetim ve uygulamalarda 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulanırken, aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.

Başkentte düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları hayata geçirildi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda binlerce polis görev aldı.

Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 1,5 milyondan fazla kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 930 bine yakın araç da denetlendi. Çalışmalar kapsamında aranan 4 binden fazla kişi yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Denetimler kapsamında halka açık alanlar, konaklama tesisleri, oteller, günübirlik kiralanan evler, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar ve umuma açık iş yerleri detaylı şekilde kontrol edildi. Kentin birçok noktasında oluşturulan uygulama noktalarında hem araçlar hem de şüpheli şahıslar üzerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de saha çalışmalarına katılarak uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yüksek, vatandaşlarla sohbet ederek güvenlik tedbirlerine verdikleri destek ve iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmede, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla başkent genelindeki denetim ve güvenlik uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.