Eski Başkanlar ve Hukukçular Göreve Çağrıldı

Bu hafta içinde gerçekleştirilecek kritik zirve, sıradan bir yönetim kurulu toplantısının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Dernek yönetimi, kulübün hafızasını ve gücünü arkasına almak için eski başkanları da masaya davet etti. Toplantının en kırılma noktası ise kulübün avukatından gelecek hukuki yol haritası olacak. Dernek, Seyit Mehmet Özkan'ın bu kararını hukuken esnetmenin ya da kulübün haklarını korumanın yollarını arayacak.

Özkan Geri Adım Atmıyor: Kararında Israrcı

Camianın gösterdiği bu büyük reaksiyona ve tepki dalgasına rağmen, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın şimdilik geri adım atmaya niyeti yok. Altyapı devrimleriyle tanınan Özkan’ın bu katı tutumu, kulübün tamamen profesyonel liglerin dışına itilme tehlikesini doğururken, İzmir ekibinin nasıl bir formül bulacağı tam bir merak konusu.

Gözler Fikstür Çekiminde: Son Bir Umut Var!

Altınordu için henüz her şey bitmiş değil; zaman daralsa da hala geri dönüş bileti masada duruyor. Gelen son bilgilere göre, kırmızı-lacivertli ekibin lige katılım başvurusunu yapabilmesi için TFF'nin fikstür çekimine kadar süresi bulunuyor. Şimdi tüm camia, derneğin bu hafta çizeceği stratejiye ve Seyit Mehmet Özkan'ı ikna etme çabalarına kilitlenmiş durumda.