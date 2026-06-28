Sezon öncesi Nijerya asıllı İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ve Brezilyalı Andre Henrique ile sözleşme imzalayan Göztepe’de, yabancı oyuncu sayısı hızla arttı. Kulüpte mevcut 10+4 yabancı kuralının değiştirilmesi ya da serbest bırakılması yönündeki görüş, Kulüpler Birliği toplantısında da gündeme getirildi.

15 yabancı futbolcu kadroda

Göztepe’nin kadrosunda Juan, Jeh, Janderson, Luiz, Sabra, Armstrong, Henrique, Rhaldney, Dennis, Miroshi, Mohammed, Antunes, Cherni, Godoi ve Bokele gibi yabancı oyuncular bulunuyor.

Yönetim ise yeni transferlere yer açmak için ciddi bir eleme planı hazırladı.

Ayrılık listesi netleşiyor

Kulüp kaynaklarına göre Rhaldney ve Jeh’in takımdan gönderilmesi kesinleşme aşamasına geldi. Juan ve Dennis’in ise yüksek bonservis bedeli karşılığında satışa çıkarılması planlanıyor.

Sport Republic yönetimi ayrıca teknik heyetin raporu doğrultusunda Mohammed, Luiz ve Sabra’nın kiralanmasına da sıcak bakıyor.

Kaleci transferi ve yeni hamleler

Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yabancı kaleci transferi için önemli mesafe kat edilirken, Gambiyalı stoper Sundberg ile temasların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaz döneminde kaleci Lis, Brezilyalı stoper Heliton ve Bulgar orta saha Krastev ile yollar ayrılmıştı.

Göztepe’de yabancı sayısının dengelenmesi, yeni transferlerin tescili açısından kritik önem taşıyor.