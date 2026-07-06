Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Çevre Otoyolu’nda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin trafik güvenliği, seyahat konforu ve ulaşım verimliliğini artıran kritik teknolojiler arasında yer aldığını belirtti.

İlk koridor İstanbul’da kuruldu

Türkiye’de K-AUS kapsamında ilk test ve uygulama koridorunun Hasdal–İstanbul Havalimanı güzergâhında hayata geçirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yaklaşık 40 kilometrelik hatta 5G altyapısı üzerinden araçlar ile kontrol merkezleri arasında veri alışverişi testlerinin sürdüğünü ifade etti.

Ankara Çevre Otoyolu ikinci faz olacak

Ankara Çevre Otoyolu’nun projenin ikinci fazı olarak değerlendirildiğini belirten Uraloğlu, burada otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projeyle birlikte araç–altyapı ve araç–merkez haberleşme sistemlerinin entegre şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kara yolları anlık izleniyor

Türkiye genelinde akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırıldığını belirten Uraloğlu, Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi başta olmak üzere birçok merkezden kara yolu ağının anlık olarak takip edildiğini ifade etti.

Sistem kapsamında sinyalizasyon, değişken trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, görüntüleme sistemleri ve tünel kontrol altyapılarının aktif şekilde kullanıldığı belirtildi.

Fiber optik ağ genişletiliyor

Bakan Uraloğlu ayrıca kara yollarında fiber optik altyapının genişletildiğini belirterek, hedefin 20 bin kilometrenin üzerine çıkmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin 931 kilometrelik bölümün tamamlandığı, çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

Türkiye’nin ulaştırma altyapısının dijitalleşme ve akıllı sistemlerle güçlendirilmesinin sürdüğü ifade edildi.