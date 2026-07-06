Zihni Göktay kimdir?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olan Göktay, tiyatroya genç yaşlarda Eminönü Halkevi ve İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları'nda başladı. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı ve uzun yıllar burada sahne aldı.

Tuluat geleneğinin son temsilcileri arasında gösterilen Göktay, tiyatro kariyerinde onlarca oyunda rol alırken, yıllarca sahnelenen Lüküs Hayat ve Cibali Karakolu gibi unutulmaz eserlerdeki performansıyla iz bıraktı. Aynı zamanda İstanbul Radyosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan sanatçı, seslendirme çalışmalarıyla da tanındı.

Sinema ve televizyon izleyicisinin hafızasında ise özellikle Tosun Paşa, Meraklı Köfteci, Atla Gel Şaban, Fahriye Abla, Kuruntu Ailesi, Bizimkiler, Üvey Baba, Cennet Mahallesi ve Hababam Sınıfı Merhaba gibi yapımlardaki rolleriyle yer edindi. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmler, kariyerinin en çok hatırlanan çalışmaları arasında yer aldı.