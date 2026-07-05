Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'nın transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan genç futbolcuyla 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ın transferleri sürüyor

Transfer dönemine hızlı başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferlerini tamamladı. Yönetim şimdi ise orta saha takviyesi için çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Salih Özcan transferinde sona doğru

Siyah-beyazlıların, milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, transferi bu hafta içerisinde resmiyete dökmeyi hedefliyor.

Sağlık kontrolleri için davet edilen Salih Özcan'ın önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından tecrübeli orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hem genç hem de tecrübeli isimlerle kadrosunu güçlendirerek yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor. İlhan Fakılı'nın resmi imzasının ardından gözler şimdi Salih Özcan transferinin açıklanmasına çevrildi.