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Yetkililer, Cudi Dağı dönüş yolunda meydana gelen kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Jandarma ekipleri kaza bölgelerinde güvenlik önlemi alırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazaların kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 30 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, törenin ardından aynı güzergahı kullanan araçların bulunduğu farklı noktalarda peş peşe trafik kazaları meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şırnak'ta Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni sonrasında dönüş yoluna çıkan araçların karıştığı 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

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