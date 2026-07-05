Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki butik bir otelde konaklayan Marco Asensio, sabahın erken saatlerinde sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte Göreme'deki balon kalkış alanına geldi. Ünlü futbolcu, Kapadokya'nın simgesi haline gelen sıcak hava balonlarından birine binerek bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetti.

Marco Asensio 3 gündür Kapadokya'da

Yaklaşık üç gündür Kapadokya'da bulunan Asensio'nun, bölgedeki tarihi ve turistik noktaları ziyaret ettiği öğrenildi. İspanyol yıldızın, daha önce Kapadokya'yı gezen takım arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu rotayı tercih ettiği belirtildi.

Türk yemeklerine hayran kaldı

Kapadokya gezisi boyunca Türk mutfağının lezzetlerini de deneyen Marco Asensio'nun bölgeye büyük hayranlık duyduğu ifade edildi. Fenerbahçeli futbolcu, karşılaştığı taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde moral depolayan Marco Asensio'nun Kapadokya tatili, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.