Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar köyünün girişinde meydana geldi. Hüseyin A.'nın kullandığı 50 AEU 699 plakalı otomobil ile Derviş K.'nin yönetimindeki 06 EE 9123 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Derviş K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Derviş K.'nin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.