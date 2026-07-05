Başpehlivanlık finali saat 17.51'de başladı. Mücadelenin 15. dakikasında Feyzullah Aktürk ilk ihtarını aldı. Normal sürede iki pehlivan da birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma puanlama bölümüne taşındı.

Puanlama bölümünün 52. dakikasında Feyzullah Aktürk ikinci ihtarını görürken, 54. dakikada Erkan Taş rakibinin atağını karşılayıp arkasına geçerek puan aldı ve mücadeleyi kazanarak 665. Kırkpınar Başpehlivanı oldu.

Finalin ardından büyük mutluluk yaşayan Erkan Taş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an rüyada gibi hissediyorum kendimi. Dededen toruna gelen bir sevda bu, çocukluk hayalimiz. Şükürler olsun altın kemeri kazandık. Ustalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu sahaya artık altın kemer için geleceğiz. İnşallah altın kemeri kalıcı olarak kazanmak da nasip olur."