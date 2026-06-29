Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşayan Tunay Aslan, 5 yıl önce reflektörsüz traktör römorkuna çarparak yaşamını yitiren kardeşi İsmail Aslan'ın ölüm yıl dönümünde, kazanın yaşandığı noktada açıklama yaptı. Aslan, traktörlerde reflektör kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, "Bizim içimiz yandı, bir başkasının içi yanmasın. 700 liralık reflektör hayat kurtarır" dedi.

Reflektörsüz traktör römorkuna çarparak hayatını kaybetmişti

Kaza, 30 Haziran 2021 tarihinde sabah saatlerinde Edirne'nin Havsa ilçesi ile Oğulpaşa köyü arasında meydana geldi. Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (EDSYB) Sorumlu Müdürü olarak görev yapan İsmail Aslan (48), İpsala ilçesindeki birlik toplantısının ardından saat 05.00 sıralarında otomobiliyle Edirne'ye dönmek üzere yola çıktı.

Aslan, Oğulpaşa köyü yakınlarında seyir halindeyken, önünde ilerleyen reflektör bulunmayan traktör römorkuna çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmail Aslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kardeşinin yaşamını yitirdiği noktada açıklama yaptı

CHP Havsa İl Genel Meclis Üyesi Tunay Aslan, kardeşinin ölümünün yıl dönümünde kazanın meydana geldiği noktada basın açıklaması düzenledi. Traktörlerde reflektör kullanımının zorunlu ve hayati bir güvenlik önlemi olduğunu vurgulayan Aslan, benzer acıların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Aslan, "Bizim içimiz yandı. Üzerinden yıllar geçmiş olsa da acımız halen ilk günkü gibi taze. Şu an elimde bulunan reflektörlerin fiyatı yaklaşık 700 lira. Bugün 700 liralık bir reflektör bir insanın hayatını kurtarabilir. Bu çağrıyı her yıl yineliyorum ve yine dile getirmeye devam edeceğim" dedi.

"Reflektörü olmayan araçlara caydırıcı cezalar uygulanmalı"

Denetimlerin artırılması gerektiğini belirten Tunay Aslan, kolluk kuvvetlerine de seslenerek şunları söyledi:

"Reflektörü olmayan araçlara reflektör taktırılması sağlanmalı ve uygulanan cezalar daha caydırıcı olmalı. Traktörler üç yılda bir muayeneye giriyor ancak römorkların da düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. Muayenesi olmayan ve reflektörü bulunmayan araçlara karşı daha dikkatli olunmalı. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bizim içimiz yandı, başka ailelerin içi yanmasın. 700 liralık reflektör hayat kurtarır."