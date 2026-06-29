Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda Çankaya Belediyesi, zirve süresince uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, zirvenin gerçekleştirileceği bölgelerde güvenlik gerekçesiyle belirlenen güzergahlardaki çöp konteynerlerinin 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacağı veya uygun noktalara taşınacağı bildirildi.

Vatandaşlardan, konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde çöplerini saat 21.00'den önce dışarı çıkarmamaları istendi.

Çöpler poşetlenerek bina önüne bırakılacak

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde çöplerin suyu süzülmüş ve ağzı sıkıca bağlanmış poşetler içerisinde bina önlerine bırakılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca çöp toplama hizmetinin her gün 21.00-04.00 ile 05.00-14.00 saatleri arasında kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Konteynerlerin kaldırılmadığı bölgelerde ise rutin çöp toplama hizmetinin mevcut şekilde devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan NATO Zirvesi boyunca dal, budak, moloz, eski mobilya, koltuk, kanepe ve benzeri hacimli atıkların dışarı çıkarılmaması gerektiği vurgulanırken, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gösterilecek anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederek, temiz ve düzenli bir Çankaya için iş birliği çağrısında bulundu.

Çankaya'da konteynerlerin kaldırılacağı cadde ve sokaklar

Geçici düzenleme kapsamında aşağıdaki güzergahlarda bulunan çöp konteynerleri kaldırılacak:

Esat Caddesi

Mevlânâ Bulvarı

İnönü Bulvarı

Atatürk Bulvarı

Dumlupınar Bulvarı

Söğütözü Caddesi

İhsan Doğramacı Bulvarı

Cinnah Caddesi

Simon Bolivar Caddesi

Çankaya Caddesi

Rabindranath Tagore Caddesi

Bahriye Üçok Caddesi

John F. Kennedy Caddesi

Kişinev Caddesi

Jose Marti Caddesi

Arjantin Caddesi

İran Caddesi

Polonya Caddesi

Tahran Caddesi

Billur Sokak

Boğaz Sokak

Bülten Sokak

Gülözü Sokak

Güniz Sokak

Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak

720 Sokak

721 Sokak

Ufuk Üniversitesi Caddesi

1443 Sokak

1452 Sokak

1377 Sokak

1380 Sokak

1381 Sokak

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi

2453 Sokak ile bağlantılı tüm sokak ve caddeler

Konteyner düzenlemesi yapılacak otel çevreleri

Çankaya Belediyesi, bazı otellerin çevresinde de konteyner düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Düzenleme yapılacak bölgeler şöyle:

Bilkent Otel - Üniversiteler Mahallesi

JW Marriott Hotel - Çukurambar

Metropolitan Hotel - Balgat

InterContinental Hotel - Çankaya

Sheraton Hotel - Çankaya

Lugal Hotel - Çankaya

HiltonSA Hotel - Çankaya

Divan Otel - Yıldız