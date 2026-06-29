Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda Çankaya Belediyesi, zirve süresince uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, zirvenin gerçekleştirileceği bölgelerde güvenlik gerekçesiyle belirlenen güzergahlardaki çöp konteynerlerinin 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacağı veya uygun noktalara taşınacağı bildirildi.
Vatandaşlardan, konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde çöplerini saat 21.00'den önce dışarı çıkarmamaları istendi.
Çöpler poşetlenerek bina önüne bırakılacak
Çankaya Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, konteynerlerin kaldırıldığı bölgelerde çöplerin suyu süzülmüş ve ağzı sıkıca bağlanmış poşetler içerisinde bina önlerine bırakılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca çöp toplama hizmetinin her gün 21.00-04.00 ile 05.00-14.00 saatleri arasında kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.
Konteynerlerin kaldırılmadığı bölgelerde ise rutin çöp toplama hizmetinin mevcut şekilde devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan NATO Zirvesi boyunca dal, budak, moloz, eski mobilya, koltuk, kanepe ve benzeri hacimli atıkların dışarı çıkarılmaması gerektiği vurgulanırken, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.
Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gösterilecek anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederek, temiz ve düzenli bir Çankaya için iş birliği çağrısında bulundu.
Çankaya'da konteynerlerin kaldırılacağı cadde ve sokaklar
Geçici düzenleme kapsamında aşağıdaki güzergahlarda bulunan çöp konteynerleri kaldırılacak:
Esat Caddesi
Mevlânâ Bulvarı
İnönü Bulvarı
Atatürk Bulvarı
Dumlupınar Bulvarı
Söğütözü Caddesi
İhsan Doğramacı Bulvarı
Cinnah Caddesi
Simon Bolivar Caddesi
Çankaya Caddesi
Rabindranath Tagore Caddesi
Bahriye Üçok Caddesi
John F. Kennedy Caddesi
Kişinev Caddesi
Jose Marti Caddesi
Arjantin Caddesi
İran Caddesi
Polonya Caddesi
Tahran Caddesi
Billur Sokak
Boğaz Sokak
Bülten Sokak
Gülözü Sokak
Güniz Sokak
Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak
720 Sokak
721 Sokak
Ufuk Üniversitesi Caddesi
1443 Sokak
1452 Sokak
1377 Sokak
1380 Sokak
1381 Sokak
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
2453 Sokak ile bağlantılı tüm sokak ve caddeler
Konteyner düzenlemesi yapılacak otel çevreleri
Çankaya Belediyesi, bazı otellerin çevresinde de konteyner düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Düzenleme yapılacak bölgeler şöyle:
Bilkent Otel - Üniversiteler Mahallesi
JW Marriott Hotel - Çukurambar
Metropolitan Hotel - Balgat
InterContinental Hotel - Çankaya
Sheraton Hotel - Çankaya
Lugal Hotel - Çankaya
HiltonSA Hotel - Çankaya
Divan Otel - Yıldız
Kamuoyunun Bilgisine! pic.twitter.com/dzQfBXoqKU— Çankaya Belediyesi (@cankayabelediye) June 29, 2026