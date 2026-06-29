CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in büyük bir liderlik örneği gösterdiğini ve vatandaş ile kucaklaştığını belirterek, 'Sayın Genel Başkanımız milletiyle yürüyor ve herkes bilsin ki milletin önüne çıkan, onu durdurmaya çalışanlar onun ayakları altında ezilmeye mahkumdur. Artık Türkiye'de masa başı, 'Binamda koltuğum da oturayım', 'Kumpaslarla koltuğumuza sahip çıkarız' anlayışı olan siyaset bitmiştir. Millet liderini bulmuştur, lider milletiyle yürümektedir. Bazen bir kamyonun kasasındadır, bazen bir portakal kasasının üstündedir, bazen bir bankın üstündedir ama el eledir, kol koladır, yürek yüreğedir. İşte bu duygu, düşünce ve his CHP'yi iktidar yapacaktır. Bu karanlığa, zulme, hukuksuzluğa, yalana, talana son verme günüdür. Biz ilk sandığı bekliyoruz, o ilk sandıkta da hazır olacağız' ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK SEÇENEK VAR'

Emir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir, yeni parti kuruluş tarihi ile ilgili soru üzerine, 'Yeni parti konusunda ya da mevcut seçime girme yeterliliği olan partiler konusunda olağanüstü bir bilgi kirliliğinin içerisinden geçiyoruz. Sizlerin bu konuları takip etmek, araştırmak, soruşturmak gibi bir göreviniz var ve elbette buna saygılıyız. Ancak bu konudaki bilgi kirliliğini özellikle işaret etmek isterim. Biz artık yalanlamaktan yoruluyoruz, herkes olur olmaz, akıl dışı bir şeyler söylüyor. Biz defalarca kez boyunca Genel Başkanımız ya da parti adına konuşmaya yetkili olanların dışındaki sözleri asla kabul edilmemesi gerektiğini, bilinmesi ya da olgunlaşan şeyleri paylaşacağımızı söyledik. Ancak herkes bilsin ki, CHP'yi kirli saray operasyonlarıyla, kirli mahkeme kararlarıyla durdurabileceğini zannedenler, bir kenara atabileceğini sananlar fena halde yanılıyorlar. Bunu bugüne kadar görmüş olmaları gerekir. Tam da bu nedenle bizim masamızda öncelikli olarak partimize sahip çıkmak, partimizi bu kirli anlayışa teslim etmemek, partimizi sarayın partisi ya da sarayın CHP'si yapmama konusunda kararlılığımız var, mücadelemizi de sürdürüyoruz. Bunun dışında da elbette birçok seçenek var ve bunları zaman içerisinde elbette paylaşacağız' diye konuştu.

'MİLLETİN SESİNİ DUYSUNLAR'

Emir, partisinin grup toplantısına ilişkin soru üzerine, 'Genel Başkanımızın sunuş konuşması yapacağı grup toplantısı yarın yapılacak. Bunun ötesinde bilindiği gibi biz 833 kurultay delegesinin, İstanbul'u da katarsanız binin üzerindeki kurultay delegelerinin imzalarıyla gittik ve olağanüstü kurultay istedik. Çünkü bu yönetimin yapması gereken şey olağanüstü kurultaydır. Bunun için geldiler, oradalar; ama onlar kurultay yapma dışında her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Partiyi ne zaman kurultaya götürecekleri belli değil, olağanüstü kurultaya götürmeyeceklerini zaten söylediler. Bahsettikleri o kurultay sürecinde ise partiyi kendilerine göre dizayn edebilmek için ihraç dalgasına girişeceklerini dile getirdiler. Ben parti genel merkezine, karar alıcılara sesleniyorum; hukuka kulak versinler, tüzüğümüzü açıp baksınlar ve tüzüğün gereğini yapsınlar. En önemlisi milletin sesini duysunlar. Millet onlara, 'Orada oturmayın' diyor. Millet, mahkeme kararını kabul etmiyor, CHP'nin sarayın partisi olmasına asla izin vermiyor ve vermeyecek. Bu nedenle hala vakit geç değildir, hala çare vardır. Bir an evvel sağduyu bir şekilde ve partili olduklarını unutmadan olağanüstü kurultay kararını alsınlar. Kurultay yapabileceklerini biz de biliyoruz, herkes biliyor. Eğer bunu yaparlarsa sorun yok, yapmazlarsa tüzüğümüz açık; tüzükte, 'Genel Başkan 45 gün içerisinde kurultayı toplar' diyor. Bir seçenek sunmuyor. Bunun için hazırlık işlemlerinin, duyuruların yapılması lazım. Bu sürelerde adımlar atılmazsa eğer biz elbette mahkemeye gideceğiz; ama onun süresi daha başlamadı' değerlendirmesinde bulundu.

Emir, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yasal çalışmaların yapıldığını; ancak kendileri ile herhangi bir iletişim kurulmadığını belirtti.