Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993’te PKK’lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Hamza Aydoğdu, Mustafa Şen, Veli Ağbaba, Bekir Aksun ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, kurum yetkilisi ve Başbağlar köylüleri katıldı.

“Değişmeyen tek talebimiz adalet”

Törende konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akpınar, aradan geçen 33 yıla rağmen acıların ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, “Değişmeyen tek talebimiz adalettir” dedi.

Akpınar, Başbağlar’ın sadece bir köy değil, aynı zamanda milletin ortak vicdanını temsil eden bir sembol olduğunu ifade etti.

Vali Aydoğdu: “Vicdanlara yazılan bir hafıza”

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise yaptığı konuşmada, Başbağlar’da yaşananların zamanla silinmeyen bir hafıza olduğunu vurguladı. Aydoğdu, olayın yalnızca bir köyün değil, tüm toplumun ortak vicdanında yer ettiğini söyledi.

Şehitlik ziyaret edildi

Tören kapsamında katılımcılar köydeki şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Ayrıca 1993’teki saldırıda hayatını kaybedenlerin kişisel eşyalarının sergilendiği müze de gezildi.