Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in altyapısında kapsamlı bir yatırım hamlesi başlattı. Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisi, Güdül-Beypazarı-Ayaş-Çayırhan (Nallıhan) İçmesuyu Temin ve Ankara Metropolkent Su Kayıpları Azaltılması projeleri, uzun vadeli uluslararası finansmanla gerçekleştirilecek.

Projelerin uygulama ve yapım süreçlerinin uluslararası standartlara uygun yürütülmesi planlanırken, yatırımlarla Ankara’ya sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir altyapı kazandırılması hedefleniyor.

Yavaş: “Başkentimize hayırlı olsun”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 büyük proje için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayı alındığını açıkladı.

Yavaş, finansmanın 306,3 milyon dolarının Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne, 90 milyon dolarının Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan’daki içme suyu yatırımlarına, 84,4 milyon dolarının ise Ankara genelindeki su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına ayrılacağını belirtti.

Tatlar’ın kapasitesi 1 milyon 350 bin metreküpe çıkacak

Yatırımların en büyük ayağını Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisi oluşturacak. Günlük 765 bin metreküp kapasiteyle hizmet veren tesisin kapasitesi, proje kapsamında 1 milyon 350 bin metreküpe çıkarılacak ve tesis ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştürülecek.

Arıtılmış suyun yeniden kazanılarak yaklaşık 10 bin hektarlık tarım alanının sulanmasında kullanılması planlanıyor. Tesisin elektrik ihtiyacının karşılanmasında güneş enerjisinden yararlanılması ve Ankara Çayı ile Sakarya Nehri’nin su kalitesine katkı sağlanması hedefleniyor.

87 yerleşim yerine kesintisiz içme suyu

Güdül-Beypazarı-Ayaş-Çayırhan (Nallıhan) İçmesuyu Temin Projesi kapsamında 87 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Proje; Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçe merkezleri, Çayırhan Beldesi ile 83 bağlı mahalleyi kapsıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla bölgede yaşanan içme suyu yetersizliği ve su kalitesi sorunlarına uzun vadeli çözüm getirilmesi hedefleniyor.

Su kayıplarının azaltılması hedefleniyor

Üçüncü proje olan Ankara Metropolkent Su Kayıpları Azaltılması Projesi ile şebekedeki fiziki su kayıplarının azaltılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

2054 Ankara Master Planı doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında Ankara’nın uzun vadeli su arz güvenliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ankara’nın geleceği için stratejik yatırım

Toplam yaklaşık 500 milyon dolarlık üç proje, Ankara’nın yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına değil, gelecekteki nüfus artışı, iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki baskıya göre planlandı.

2054 Ankara Master Planı doğrultusunda hayata geçirilecek yatırımlarla ASKİ, Başkent’in önümüzdeki yıllardaki su ve altyapı ihtiyacını güvence altına almayı hedefliyor.