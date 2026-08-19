Ankara’da Güvenpark’ta 38 gündür özlük hakları için mücadele eden er şehit aileleri ve er gazilerine sabah saatlerinde polis müdahalesi gerçekleştirildi. Saat 04.45 sıralarında Güvenpark’a gelen polis ekipleri, alanda bulunan gaziler ve şehit ailelerini alandan uzaklaştırdı. Müdahalenin ardından gaziler otobüslere bindirilerek Uyum Evi’ne götürüldü.

Polis müdahalesinin ardından Güvenpark’ın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Böylece 38 gündür sürdürülen eylemin gerçekleştirildiği alanın giriş ve çıkışları da kontrol altına alındı. Er şehit aileleri ve er gazileri, günlerdir özlük haklarının iyileştirilmesi ve taleplerinin karşılanması için Güvenpark’ta eylem gerçekleştiriyordu. Sabah saatlerinde gerçekleşen müdahale ise eylemcilerin tepkisine neden oldu.

Eylemciler, müdahalenin ardından yaptıkları açıklamada adalet taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, “38 gündür yükselen adalet talebini bariyerlerle susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Güvenpark’ta yaşanan müdahalenin ardından gazilerin ve şehit ailelerinin mücadelesinin nasıl sürdürüleceği merak konusu oldu.