Olay, saat 23.00 sıralarında Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Atatürk Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde bulunan B.S. ile M.T.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı hakaretlerin ardından büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.T.Y., yanında bulunan bıçakla B.S.’yi 3 yerinden bıçakladı. M.T.Y. de kavga sırasında aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri okul bahçesinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.